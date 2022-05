Bonjour à tous !



C’est avec un grand plaisir que je rejoins la communauté Viadeo.



Il me semble que la richesse d’un réseau social tient à l’engagement des membres qui le compose.



Mon engagement sera de mettre à disposition de la communauté mes expériences et centres d’intérêts.



Après une quinzaine d’années dans les secteurs du conseil et de la finance, je me suis progressivement spécialisé dans la gestion des risques.



Entouré d’une excellente équipe, je crois en notre capacité à apporter des réponses concrètes et avantageuses pour toute problématique liée à la création et la gestion patrimoine.



Nous sommes en mesure d’apporter des solutions efficaces pour vous mettre en sécurité.



L'optimisation patrimoniale est un domaine encore méconnu.



Je suis à votre disposition pour vous le faire découvrir.



Je vous invite à me contacter afin d'en discuter de vive voix, en toute simplicité et en toute transparence.



Bien cordialement



Olivier LECHELLE



Mes compétences :

Investissement Immobilier