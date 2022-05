Olivier LECLERC

Diplômé du Master de Psychologie sociale appliquée au contexte organisationnel, j'ai débuté ma carrière en tant que chargé de bilans de compétences. Riche de cette expérience au cours de laquelle j'ai pu m'initier à la réinsertion professionnelle auprès de différents publics (cadres et non cadres, travailleurs handicapés), je suis aujourd'hui chargé de mission au sein d'un Cap Emploi. Ce parcours m'a permis de développer des compétences dans l'élaboration et la validation de projets professionnels, d'accroître mes connaissances des dispositifs de formation de droit commun et spécifiques (Région, Etat, Agefiph /Fiphfp). Je suis également amené, dans le cadre de relations avec les entreprises, à sensibiliser les employeurs sur les particularités de l'emploi des travailleurs handicapés ainsi que sur les spécificités des contrats proposés (CUI, contrats de professionnalisation et d'apprentissage, de génération, d'avenir).







Mes compétences :

Bilan de compétences

Gestion de carrière

Insertion Professionnelle

Psychologue

Psychologue du travail

Risques psychosociaux

Psychologie du travail