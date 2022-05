Olivier LECLERC

Je suis organisé, dynamique et sérieux, des qualités qui m'ont toujours aidé à m'adapter avec beaucoup de polyvalence. Titulaire d'un diplôme d’ingénieur à l’INSA de Rouen (diplômé en 2008) et fort d’une expérience professionnelle de presque 5 ans au sein d’une entreprise de gros-œuvre dans laquelle je gérai des chantiers TCE, je désire aujourd’hui changer d'entreprise afin d'élargir ma vision du poste d'ingénieur travaux et également passer du côté du client, car avec mon expérience, je pense pouvoir apporter beaucoup. Je suis rigoureux dans mon travail et je possède une écoute attentive.