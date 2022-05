Olivier LECLERC

Je suis salarié de l'entreprise AUGUSTA Ingénierie, cabinet de maîtrise d'oeuvre basé à Agen. J'utilise l'outil VIADEO dans le but de rechercher une nouvelle clientèle et de développer et diversifier notre activité.

Aujourd'hui nous proposons à nos clients des missions de maîtrise d'oeuvre, d'OPC, d'AMO pour le bâtiment...nous développons également une activité de relevé 3D du parc immobilier de nos clients avec des outils extrêmement modernes. Nous nous déplaçons partout en France et à l'étranger. Par ailleurs, nous démarrons en parallèle une activité de contractant générale via la société COREAA.