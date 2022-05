Olivier LECOMTE

Depuis sa création en 1979, Infotel, SSII et Éditeur de logiciels, est devenu un partenaire de référence pour les plus grands comptes (Banque, Assurance, Industrie, Service, Distribution, ...) grâce à son expertise en informatique de gestion, depuis les applications mobiles jusqu'aux bases de données...



Le groupe est resté fidèle aux valeurs humaines qui ont fait sa réussite et poursuit sa croissance notamment dans le Nord. Dans ce cadre, le groupe Infotel recherche pour son agence implantée dans la métropole lilloise : des ingénieurs études et développement java/jee, des ingénieurs études et développement .net, des consultants test/recette, des analystes mainframe, des consultants SharePoint, des consultants experts mobilité,.......



N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature à recrutement-lille@infotel.com



Gestion de projet

Rigueur

Conception de projet

Coordination d'équipes

Planification

Gestion des conflits

Accompagnement individuel

Informatique

Système d'Information

COMMERCE

Drupal