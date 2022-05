Olivier LECOURT

Fondateur et rédacteur en chef et d'RTPM, j'exerce également les fonctions de journaliste de terrain en radio, télévision, photographie et rédaction web.



J'ai également la responsabilité de plusieurs projets transversaux liés aux journalisme et à la presse.



Maitrisant la réalisation, la diffusion et la mise en forme de l'information : Reportages, documentaires, flash infos..... Sujets traités : Conflits sociaux, politique, sport, patrimoine, tourisme, environnement, citoyenneté, Europe, science, high-tech. Producteur et réalisateur de l'émission "Une région, une terre, des hommes".



Egalement conférencier et enseignant/formateur en enseignement supérieur en France et en Belgique; membre de jury au CFWB.



Mes compétences :

Helpdesk

support

QHSE

ICT

Journalisme scientifique

Reportage photo

Informatique

Journalisme en ligne