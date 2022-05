Olivier LECOURT

Animateur et coordinateur de projets informatiques :

- Responsable de projets informatiques

- Consultant fonctionnel applicatif (Gestion commerciale et administrative)



Expériences en informatiques de gestion (Progiciels de gestion intégré(ERP) : SAP & Microsoft Dynamics AX) et en sociétés de services en ingénierie informatique



** Responsable de projet pour la mise en place de Microsoft Dynamics AX 2009 pour une filiale spécialisée dans la 'Restauration Hors Domicile'



** Responsable Produit – Consultant fonctionnel et responsable du support SAP/R3 (MM-SD) pour la gestion d'un dossier client important



** Chef de projet pour le maintien en condition opérationnelle de la gestion commerciale spécifique



** Analyste programmeur dans les domaines de l'informatique de gestion et de gestion de production



Mes compétences :

Indépendant

COBOL

Informatique

Responsable informatique