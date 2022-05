Olivier LEDRICH

Auparavant auto-entrepreneur dans la création de sites internet, j'ai travaillé avec un designer industriel free-lance sur des projets web actuellement en ligne.



Fort de 8 années d’expérience dans le domaine du web 2.0, Je maîtrise :

- La partie Analyse (étude de l'existant, force de proposition,e-marketing)

- La partie Conception d'un site (la partie serveur/manipulation des données d'un site)

- L’intégration visuelle (la partie visible d'un site web)



Nouvellement :



- Les techniques de PAO (supports multimédias de sites web (images, vidéos, maquettage, logotype, flyers, illustration, photo).



Force de volonté et rigueur me caractérisent, ainsi que l'esprit d'initiative, bien perçu dans le domaine de la web création.



Aujourd’hui, je cherche à exploiter mon savoir-faire afin d’enrichir une petite ou moyenne entreprise

Je souhaiterais aussi m'étendre dans le 05, à Gap. Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me solliciter pour communiquer via skype.

C’est avec plaisir que je me rendrais disponible pour un entretien.





Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

JQuery

JQuery Mobile

CSS 3

HTML 5

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Bootstrap & responsive Design