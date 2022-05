Olivier LEDUC

Fabtronic possède une expérience de plus de 30 ans dans l’électronique. Ses activités sont :

 la conception et routage de circuits imprimés.

 l’étude et réalisation d’équipement de test,

 l’étude et fabrication de produits électroniques,

 la conception électronique et mécanique,

 la fabrication en petite et moyenne série de produits électronique « traditionnels et CMS ».

 Dotée d’une nouvelle machine CMS avec pose 0402 cadencement 11000cpts/h

 2 machines à souder ( étain/plomb et SN100C )