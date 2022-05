Olivier LEFORT

Activités: Concept & Technology Creative Engineering : Bureau Recherche Appliquée R&D



Secteurs: Plasturgie, Recyclage, Packaging ,Construction....



Recherche à l'internationnal,de partenaires industriels et financiers pour accompagner et développer chacun de nos projets en cours jusqu’à leur phase industrielle.

Importance de la notion de développement durable.

Possibilité de défiscalisation.

**PROJET COMPOSITE: Fabrication de panneaux et cloisons en composite. Ce projet est maintenant en phase de réalisation: . Implantation, partenaires Nous contacter rapidement **



Missions de direction dans les pays francophones : durée de 6 mois à 3 ans

Mes compétences :

Investissement

Agroalimentaire

Plasturgie

Packaging

Développement durable

Extrusion

Construction