Olivier LEGER

Comptable de formation, et après un passage dans la Gendarmerie Nationale, je me suis réorienté dans l'informatique en tant qu'analyste programmeur.

Mes missions sont de définir les besoins du client, d'élaborer un cahier des charges et enfin de développer les applications en fonction de critères déterminés.



Mes compétences :

Javascript

PHP5

Windev

Vb.net

HTML

Csharp

Personal Home Page

MySQL

Microsoft C-SHARP

Microsoft Excel

SQL

Microsoft Word

Microsoft Visual Studio

Microsoft SQL Server

