Olivier LEGLISE

DOMAINES DE COMPETENCES



Commercial :

Définition et mise en place de la stratégie commerciale, réponse aux appels d’offres, prospection (terrain et phoning), conseil et suivi des clients.

Gestion des ventes :

Réalisation et suivi de budgets, création de tableaux de gestion, mise en place de l’opérationnel de la logistique.

Marketing :

Mise en place de Sales Force au niveau national, business developpment de services tels les contrôles sanitaires, réalisation des communications scientifiques et des plans marketing (catalogues, news letters, organisation de congrès).

Management et recrutement :

Recrutement, formation, management du temps et des résultats de l’équipe commerciale sédentaire et itinérante.

Langue et outils informatiques :

Anglais courant, Pack office, Sales Force, LISA et File Maker Pro 7.



Mes compétences :

Commercial

Scientific

Développement commercial

CRO

Salesforce

Gestion des budgets

Filemaker pro

Communication

Adaptation rapide .et rigueur

Polyvalence et adaptation

Autonome et responsable

Budget

Stratégie commerciale

Diplomatie

Management

Gestion des ventes

Formation

logistique oérationelle

Prévisions financières en création d'entreprise.