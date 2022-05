Olivier LEJEUNE

Spécialiste en assurance du professionnel depuis plus de 10 ans, je conçois des solutions d'assurances des biens, des responsabilités et des personnes adaptées à chaque entreprise. Nous sommes assureurs depuis 4 générations et nous développons sur Nîmes, en qualité d'agent Général, les solutions du groupe GENERALI. Nous apportons notre expertise à nos clients professionnels et particuliers dans toutes la France.



Mes compétences :

Assurance de personne

Assurance des biens

Assurance des responsabilités