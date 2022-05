Olivier LEJEUNE

Ingénieur-maître en informatique industrielle, ma carrière professionnelle c'est déroulée principalement dans l'industrie.

Je travaille maintenant en tant que formateur-consultant et je suis webmaster et éditeur du site https://www.positron-libre.com dédié à l'électronique, la robotique, l'informatique et l'automatisme..



Mes dernières formations :



- Synthèse numérique pour les réseaux : (VHDL) UV du Master informatique et télécom (Fac des sciences Poitiers - 2008).



- Cycle C d'approfondissement (CNAM de Poitiers - 2006).

UV : diagnostic et sûreté de fonctionnement (niveau Bac+5).



Mes compétences :

Conseil

Formateur

Programmation

Web

Robotique

Informatique

Robot

Conception électronique

Php

Xhtml

Électronique

Gestion de projet

Management

Rédaction

Animation d'ateliers

Prototypage