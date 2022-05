Olivier LELIEVRE

Très intéressé par l'environnement et en particulier par le domaine de l'eau, j'ai suivi une formation de Technicien de Traitement des Eaux à l'AFPA de COMPIEGNE.

Cette formation m'a permis d'obtenir un Titre Professionnel de niveau IV, et de savoir:

-analyser les eaux à traiter

-conduire les installations de traitement

-assurer la maintenance des équipements



J'ai également suivi une formation d'électromécanicien de maintenance industrielle qui m'a permis de savoir réaliser la maintenance préventive et le dépannage d'équipements mécaniques automatisés. Compétences en électricité, mécanique, hydraulique et pneumatique. De plus, j'ai de bonnes connaissances en soudure acier, inox (TIG, MIG-MAG, électrodes...).



Par la suite, j'ai eu diverses expériences professionnelles comme:

- conducteur des équipements de production d'eau potable (ELVIR)

- conducteur de station d'épuration et Laborantin (analyses des eaux) pour une usine agro-alimentaire (ELVIR)

- agent d'exploitation des réseaux (SAUR)



- Diverses missions intérimaires en chaudronnerie, métallerie, soudure, chantiers,



etc...



Mes compétences :

traitement eau

Électromécanique

Soudure

Environnement

Maintenance

Nature

Bricolage

Réseau

Eau

Technicien

Analyse