Olivier LELIEVRE

Praticien en Hypnose et Shiatsu.

Pendant 25 ans, mon parcours professionnelle a été entièrement dédié à l'Indonésie. Après une recherche ethnographique d'un an dans une minorité ethnique de Bornéo en 1983, j'ai ensuite travaillé dans le tourisme puis je suis devenu auteur et photographe (livres, presse) et enfin réalisateur de films documentaires, et consultant spécialiste de cette région du globe.



Au cours de mes voyages, j'ai découvert les pratiques de santé orientales. J'ai longtemps pratiqué le Tai Chi Chuan et le Gigong, disciplines qui m'ont entrainé vers le shiatsu.



Après une première formation en Shiatsu, j'ai décidé de monter mon propre cabinet pour pratiquer de manière professionnelle cette technique de relaxation et de bien-être basée sur la médecine chinoise.



Voulant apporter toujours plus de bien-être à mes clients, je me suis lancé dans une seconde formation en shiatsu auprès du célèbre maître japonais Ohashi et 'ai obtenu le diplôme de l'Ohashi Institut de New-York en 2008.



Si le shiatsu en tant qu'accompagnement thérapeutique passe par le corps, j'ai complèté mon parcours par une formation en hypnose ericksonienne afin de répondre aux attentes des personnes qui préfèrent une autre forme de communication et un cheminement orienté vers une mobilisation de leurs propres ressources intérieures.



Cette activité dans l'univers du zen et du bien-être et du développement personnel ne m'empêche pas de continuer ponctuellement mon rôle de consultant sur l'Indonésie pour divers producteurs de films documentaires ou d'écrire sur ce pays. Mon dernier livre est paru en novembre 2008.



N'hésitez pas à me contacter :

Cabinets à Paris 12° et 20°

http://www.shiatsu-hypnose-paris.fr/

http://www.shiatsu-lelievre.fr

http://www.lelievre-olivier.fr



Mes compétences :

Shiatsu

Hypnose

Consultant

Développement personnel

Tourisme

Reportage

Photographie