Marie-Claude LUBIN-MARTIN

Je suis Psychothérapeute multiréférentielle et Artiste.

Je conjugue l'Art (dessin, peinture, créativité) en séances individuelles et en thérapie de groupe.

J'anime des Ateliers de Peinture pour Adultes et Enfants/Adolescents ainsi que des groupes d'Ateliers.

J'accompagne toute personne (psychothérapeute, psychologue, coach, ...) désireuse de découvrir l'art-thérapie par des séances expérentielles tant en séances individuelles que par l'intégration d'un groupe thérapeutique.

Je suis Praticienne et Formatrice en soins énergétiques.





Mes compétences :

Créativité

Peinture

Dessin

Accompagnement