Olivier LELONG

Ayant fait la plus grande partie de ma carrière dans le domaine de l'impression (Hélio, Offset, Numérique…), j'ai décidé de faire une reconversion professionnel dans le domaine de la vente en B to B.

Je prépare actuellement un Titre Professionnel de Négociateur Technico-commercial afin de mettre à profit mon expérience dans le domaine de la négociation.



Curieux, de bon contact, et aimant la relation client cette formation me permet de découvrir de nouveaux domaines.



Mes compétences :

Acrobat Pro

Master Print

Pit stop

Rampage

Outlook Express

Dynastrip

Microsoft Excel

Microsoft Word