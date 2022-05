Olivier LELONG

Plasticien, auteur et enseignant.

Diplômé de l'Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg en illustration didactique et médicale, et du CNAM à Paris en 1997 comme concepteur multimédia avec LLE.

Professeur en art graphiques, vidéo et communication visuelle, son travail sur les médias est très large. Après avoir exploré les relations entre l'art et la science dans des projets internationaux de formation en chirurgie (Ircad/Eits), associé réalisateur du premier studio d'animation en Alsace (ElsAnime) il poursuit en parallèle une carrière d'artistique, un univers qui détourne les codes de la mode et de l'univers médicale. Un travail "fort" et maîtrisé pour un public averti, galeries et collectionneurs.



Mes compétences :

Motion designer

Communication visuelle

Formation

Graphisme

Cinéma

E-learning

Communication

Illustration

Performance