Olivier LEMAIRE

Monsieur LEMAIRE OLIVIER

1315 route d'Issus

31190 AURAGNE

Téléphone : 05 61 07 24 07





Auagne, le 11 février 2015



Madame, Monsieur



Avant un passage en tant que travailleur indépendant, j’ai pris en charge pour un groupe de sociétés l’ensemble des activités comptables, sociales, fiscales et financières, manageant plusieurs collaborateurs au sein des différentes entités. Dans ce cadre, j’ai participé à l’élaboration de la stratégie du groupe dans son ensemble (achats, stocks, informatique, gestion des immobilisations et des différents coûts).



Ma formation de comptable en cabinet d’expertise m’a permis également de couvrir bon nombre d’activités différentes.



Capable de m’adapter rapidement, je souhaite mettre mes compétences au service d’une entreprise dans le souci d’organisation, de rigueur et de confidentialité nécessaire au bon fonctionnement des différents services.



Dans l’attente d’un prochain entretien à votre convenance, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



O. LEMAIRE





Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel