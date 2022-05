Https://www.linkedin.com/in/olivier-lemasson-0650111



Esprit analytique avec une solide expérience en analyse de la clientèle (datamining via Excel, Access, Business Object), Internet (SEA, campagne adwords) et l'analyse financière (business cases) dans mes fonctions précédentes, j’ai l’objectif de trouver un poste en finance et / ou marketing analyse décisionnelle. Pour parfaire mon expérience marketing (product management, business intelligence analyst en utilsant Business Object, Access et Excel), j’ai suivi en 2012 une formation en gestion financière, en SAP (FI-nance-CO-ntrolling) ainsi qu’un cours intensif en allemand (niveau B1).



Mes compétences :

Analyse financière

Base de données

Chef de produits

SAP CRM

TM1

CRM Siebel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

MapInfo

Business Objects

SQL Terradata

SAP FI CO

Néerlandais-Anglais (niveau C1) Allemand ( B1)

Microsoft Excel

Microsoft Power BI

QlickView