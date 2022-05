Olivier LEMOINE

Cadre à l’Hospitalisation à Domicile et responsable technique, j’assure différentes missions :

- Responsable Sécurité du Système d'Information

- Conduite de projet

- Maintenance des systèmes et des applications

- Déploiement et gestion de la TOIP CISCO V10 et serveur de fax Cycos

- Création et gestion de scripts (centre d'appel) UCCX CISCO

- Création et déploiement de rapport avec SQL Reporting

- Développer des applications en .net, ASPX et Silverlight

- Administrer les sites SharePoint

- Administrer SQL Server

- Administrer les sauvegardes avec ALN et HSS Atempo

- Gestion du BlackBerry Server Enterprise 10 et des téléphones BlackBerry







Mes compétences :

Microsoft SharePoint

Microsoft SQL Server