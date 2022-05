Olivier LEPELLEUX

Je suis gérant d'entreprises depuis 1996 et titulaire d'un master II Sciences du management et administration des entreprises Management des marchés, spécialité création et management des PME (Mention « Bien »). Ce dernier a été entrepris en 2006 pour le développement de mon personnel et de nos activités. J'ai une préférence à aider les professions libérales de santé à maximaliser leur création de richesse, car le soin me parait plus fondamental. Ainsi, mis à part mon activité de conseil je développe mes entreprises et accompagne la Ligue contre le cancer, laquelle m'apporte beaucoup d'épanouissement personnel.



Mes compétences :

Management

Analyse financière

Gestion financière et comptable