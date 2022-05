Olivier LEPETIT est né le 26 mai 1967 à Boulogne sur Mer et voici plus de 20 ans qu’il baigne dans la scène.

Après avoir travaillé avec différentes compagnies de la région, il crée le Théâtre

Déboulonné en 2005.

Olivier LEPETIT est comédien, auteur et metteur en scène. Olivier aime sortir des sentiers battus lui aussi et ses

mises en scène lui ressemblent : comédiens surgissant d’un amas de détritus, comédiens animaux…..