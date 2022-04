Claire-Hélène GARREAU

Élaboration de stratégies et plans de communication

Concertation et participation des publics : communication, création et animation de réseau, éducation à l'environnement, animation de réunions.

Gestion de projets : analyse, diagnostic, recherche de partenariats, de financements, élaboration et mise en place de stratégies de projet et de communication, cahier des charges, suivi des budgets, évaluation.

Conception-rédaction (journal, plaquettes de vulgarisation scientifique, cahiers techniques, expositions...)

Presse : gestion et suivi des relations presse

Web : élaboration, mise à jour et animation du site internet, des réseaux sociaux

Communication interne



Mes compétences :

Conception

Communication

Web

Gestion de projet

Ecriture

Relations Presse

Concertation

Collectivités Territoriales

Réseaux sociaux

Environnement

Stratégie

Démocratie participative

Coordination

Gestion