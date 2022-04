Christelle GARREAU

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES



Développement Ressources Humaines

- Concevoir et piloter des projets RH transversaux en lien avec la stratégie

- Maintenir et développer les compétences et l’employabilité des salariés avec les objectifs de l’entreprise

- Répondre aux enjeux de classe intergénérationnelle, d’égalité entre les hommes et les femmes, et de santé au travail en maintenant la performance de l’entreprise



RH Partner

- Définir la stratégie RH et la mettre en œuvre en véritable Business Partner

- Accompagner les managers dans leurs décisions en matière de législation sociale et problématiques RH (recrutement, formation, gestion de carrière, disciplinaire, contentieux)



Relations Sociales

- Gérer et animer les relations avec les instances représentatives du personnel

- Mettre en œuvre les accords et les communiquer auprès des partenaires sociaux



Administration du personnel

- Superviser l’administration du personnel en veillant au respect des obligations légales, conventionnelles ou collectives

- Développer les outils RH permettant de suivre l'activité



Management

- Communiquer sur les objectifs de la direction et sur la veille sociale afin de rendre l’équipe autonome et efficiente

- Créer une dynamique d’équipe afin de développer les potentiels, la prise d’initiative et construire un réseau de ressources





Mes compétences :

Ressources humaines

Développement RH

Management

Relations sociales

RH Partner