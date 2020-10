Christelle GARROT

J'ai travaillé en cabinet d'expertise comptable, je gérais plusieurs dossiers, comptabilisais les factures d'achats et de ventes, les relevés bancaires avec état de rapprochement, les déclarations de TVA, le lettrage et la justification des comptes clients et fournisseurs, les écritures d'inventaires.

Suite à une formation, j'ai eu l'occasion d'acquérir des compétences dans les ressources humaines et la gestions des paies et des déclarations sociales.

En comptabilité et paie, j'ai eu l'occasion de travailler sur Sage, Ciel et API Soft. J'ai une bonne maîtrise de Word et Excel et une connaissance de PowerPoint.



Mes compétences :

Comptabilité générale

TVA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Apple Mac

Acces

Ciel Paye

Apisoft

Sage

Internet

Lettrage des comptes

Etablir la paie

Etablir uin contrat de travail

Codifier une facture

Etablir les déclarations sociales et fiscales

Réaliser le suivi de trésorerie

Gérer un protefeuille clients

Etablir le rapprochement bancaire

Saisir les factures

Microsoft Access