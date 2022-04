Christelle GARRO

Bienvenue sur mon profil !



Riche d'une expérience professionnelle enrichissante car Responsable Marketing & Communication depuis plus de 18 ans, j'interviens dans la Communication Institutionnelle/Corporate et la Communication Interne.



J'élabore, en coopération avec ma Direction et le Directeur des ventes, une Stratégie de Communication adaptée au besoin de l'entreprise, son contexte, et son environnement tout en veillant au respect de son identité et de son image ...



Mes compétences :

Benchmarking

Emailing

Adobe InDesign

Codesoft

Adobe Photoshop

Marketing

Communication

Commerce B2B

SEO