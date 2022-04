Nouchet THIERRY

Après une expérience de 7 ans, en tant que Directeur Export et membre du comité de Direction, m'ayant conforté dans mes goûts pour l'international et le management, j'ai ensuite intégré un groupe allemand; pour en diriger la filiale française.



Durant les 15 années qu'a duré cette expérience, l'entreprise s'est développée (CA x 3; 80% de parts de marché), a racheté un de ses concurrents français, dans l'usine duquel a été transférée une partie de la production allemande.

Ayant intégré le comité marketing du groupe, la filiale française est devenue un pilote pour celui-ci, notamment au niveau de partenariats avec des entreprises allemandes, suisses et australiennes fournissant des produits complémentaires.



J'ai ensuite rejoint la direction de l'entreprise de mes débuts, son dirigeant m'ayant proposé comme son successeur à l'actionnariat, l'entreprise étant sous LBO secondaire.

Parmi les succès rencontrés, le doublement en 2 ans du chiffre export, un résultat d'exploitation record à la production, et en 2007 une augmentation de 14% du CA, un dépassement de 16% des objectifs commerciaux et le rachat d'un concurrent, associé à un carnet de commandes de 13 mois ayant permis un résultat record en 2008.



Appelé depuis, par un groupe italien pour la succession, en France, du dirigeant, j'ai pris la Direction générale de l'entité française. Afin de la pérenniser, d'optimiser le fonctionnement de ses 5 sites, et de continuer à la développer, le passage à une politique ambitieuse de groupe a permis, durant l'année 2009 de maintenir le cap et de conserver le rang de première des 16 filiales mondiales.

La phase de mutualisation entreprise en 2009 se poursuit en 2010, vers une mutation de l'entreprise imposée par la pyramide des âges.

Après une croissance 2010 de 10%, celle-ci s'est poursuivie en 2011, parallèllement, l'EBITDA s'est apprécié, résultats de la pérennisation des économies consécutives aux mesures de mutulisation des coûts et d'une maîtrise des marges à laquelle chacun est sensibilisé.

La progression constante s’est poursuivie les années suivantes pour atteindre, en 2017, le record de chiffre d’affaires et de résultat.

La motivation de l’équipe, et le développement de produits innovants ont permis une percée dans le domaine alimentaire et aéronautique.



Mes compétences :

Aeroportuaire

Agroalimentaire

Allemand

Communication

Directeur général

Dirigeant

Export

Imprimerie

International

Manager

Multilingue

Management

Qualité

Industrie

Lean IT

Gestion de projet

Direction générale

Amélioration continue