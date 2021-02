Paul TROTIGNON

Après plusieurs années passées en qualité de Chef d'une entreprise prestataire de services aux acteurs de la filière bois (jusqu'à 40 salariés), avoir cédé cette entreprise à ses salariés en 2009 et finalement accompagné sa cession qui vient de se réaliser, je souhaite aujourd'hui m'exprimer dans une nouvelle structure et lui faire bénéficier de cette expérience.



Précédemment, j’ai dirigé pendant onze années, au sein d'un grand groupe industriel (Saint Gobain Glass) plusieurs filiales de l’activité " Bâtiment " (fabrication, mise en œuvre et négoce d'ensembles menuisés aluminium).



Je possède donc une solide expérience aussi bien managériale qu'opérationnelle dans l'ensemble des domaines qui composent l'entreprise complétée d’une bonne connaissance du tissu économique local puisque je suis membre de la CGPME que j’ai représenté en qualité d’administrateur tant à la CPAM (19) qu’à l’URCAM Limousin et je suis Vice-Président d’une association de chefs d’entreprises corréziens.



Aujourd'hui, fort de ces expériences et de ma maturité, je cherche à m'investir au sein d'une structure susceptible de me confier des responsabilités me permettant de conduire un projet et d'atteindre des résultats, en lui faisant bénéficier de ma double expérience, celle des organisations rigoureuses des grands groupes industriels et celle, plus souple, de la PME ainsi que de ma bonne connaissance du tissu économique local.



C'est la logique contributive que je souhaite donner maintenant à ma vie professionnelle.



Mes compétences :

Management

Gestion

Stratégie

Restructuration