Christelle CARREAU

Issue d'une formation en ressources humaines et d' ingénierie de formation, couplée à une expérience de 13 ans dans le domaine de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle, je m'épanouie à mettre en place au service des bénéficiaires que j'accompagne des solutions leur permettant de faire aboutir leur projet de vie.

Compétente dans l'élaboration et la validation de projet professionnel, d'entretien et d'animation de groupe.

J'ai construit et m'attache à décliner les partenariats mis en place, à maintenir mon réseau d'entreprises, de centres de formation et d'acteurs locaux sur le territoire de la Basse Normandie et de la Sarthe.

Avec un bon sens de l'écoute, d'empathie et de diplomatie, je me réalise dans la coordination d'équipe et dans l'épanouissement individuel et collectif de celle ci.



Mes compétences :

ADVP

Accompagnement individuel et collectif

Entretien individuel

Technique de recherche d'emploi

Animation d'ateliers

Recrutement

Etude de Poste de Travail

GPEC

Relation d'aide

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint

Le management

Autonomie professionnelle

Animation de formations

Analyse des besoins

Conduite de projet

Animation d'équipe

Animation de réunions