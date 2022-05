Bonjour,



Je suis actuellement en charge des projets IT au sein du groupe MW Brands (marques Petit Navire et Parmentier en France). Mes missions consistent à définir et livrer des solutions pertinentes au regard des besoins et des contraintes métiers, à une échelle internationale.



La verticalisation efficace du groupe (gestion de navires de pêche jusqu'a sa propre structure commerciale en passant par ses usines de transformation et ses marques propres) me permet d'évoluer dans un périmètre très vaste autour de problématiques complexes propres à l'industrie agro-alimentaire.



Mon profil LinkedIN : https://www.linkedin.com/in/olivier-lerch-4940865/



Mes compétences :

ERP

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Management

Amélioration de process

Biens de grande consommation