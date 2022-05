Olivier LEROY

Après 7 ans de commerce International, je suis depuis 2008 chef de projet chez Polysoude, fabricant d'équipements de soudage. Principales missions: Etude du besoin, réalisation des offres, suivi du projet en interne et en relation avec le client, choix de certains sous-traitants, animation des revues de projets, coordination et management des différents intervenants chez le client... Qualités: Esprit de synthèse, bon relationnel, ouverture d'esprit. Langues étrangères: Anglais et Allemand.



Mes compétences :

Automatisme

Electronique

Esprit de synthese

Gestion d'Affaire

Management

Mécanique

Métallurgie

Microsoft Project

Microsoft Project Management

Relationnel

Sens relationnel

Synthèse