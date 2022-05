Olivier Leruth est né le 23 août 1977 à Charleroi en Belgique. Il travaille à Lyon depuis fin 2002 comme architecte, où il acquiert des compétences de chef de projet sur des études et réalisations exemplaires. Sensibilisé à l’urbanisme et à l’aménagement depuis le début de son parcours, il obtient en 2007 un diplôme de Master 2 en politiques d’aménagement à l’Université Lyon III. Avec une pratique éprouvée des champs complémentaires de l’architecture et de l’urbanisme, Olivier Leruth participe à plusieurs concours d’idées et projets culturels ayant trait à la recherche de qualité territoriale, urbaine et architecturale.



Mes compétences :

AEU

Architecture

Ecoquartier

Environnement

Programmation

Prospective

Urbanisme