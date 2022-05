Fort de 14 années d'expérience dans le pilotage supply chain, avec ce que cela suppose d'adaptation et de réactivité face à la fluctuation de la demande et de résistance face au stress, j’ai su confirmer mes prédispositions et compétences dans ce domaine complexe, où l'analyse se confronte à l'urgence opérationnelle.



Formé à un métier bipolaire, au sein duquel il faut constamment rendre compatible la flexibilité commerciale et les impératifs de la chaine de distribution, j'ai su démontrer, aux cours de ces riches années, mes aptitudes de gestionnaire de flux et de communiquant.



Rodé aux processus mis en place dans les centres de transit internationaux et rompu à l’exhaustivité des contraintes de diffusion, j'ai eu à charge d’organiser quotidiennement l'approvisionnement de l'IHT, titre de presse de renommée mondiale (pour un volume porté à 224 000 copies par jour) sur une zone géographique couvrant 40 pays, en coopérant étroitement, et dans un contexte international, avec les responsables de sites d'impression, les distributeurs partenaires, les transporteurs et les clients grands-comptes du groupe.



Supply planner pour le groupe Unilever depuis novembre 2013, j'ai pu étendre mon champs d'action à la gestion d’allocation de commandes, au monitoring de l’équilibrage de stock en temps réel, et l’optimisation du taux de service, sur une des catégories les plus substantielles de la société (Laundry & Homecare).



D'une grande polyvalence, mon rôle pivot m'a également amené à collaborer avec des services transversaux comme le trade-marketing et le customer service, sur la mise en place et l'accompagnement de lancements de gammes, tout en assurant parallèlement le suivi du SAV auprès des clients.



Déterminé à mettre à profit mon expertise, j'aspire à évoluer dans mon corps de métier (la supply chain), sur un poste de chef de projet; être force de propositions visant à trouver des solutions innovantes qui feront évoluer le métier, les organisations et les systèmes d’informations logistiques.



Aussi, je suis ouvert à toute proposition de poste confrontant la gestion 'opérationnelle et la réflexion sur les process logistiques, d'envergure nationale et/ou internationale.



Mes compétences :

Rédaction web

SAP

Logistique

Administration Windows 2008

Gestion des stocks

Outlook Express

SAP Contrôle de Gestion

Adobe Photoshop

Microsoft Word

Microsoft Excel

APO

Vim