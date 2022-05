Olivier LESERRE

Créé en 1991, Umanis est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée en Business Intelligence, Gestion de la Relation Client (CRM) et en E-Business. Umanis, un des leaders français dans ces domaines, accompagne ses clients sur la globalité de leur projets informatiques : conseils, réalisation, intégration, Tierce Maintenance Applicative et formation.

En 2007, le Groupe Umanis a réalisé un Chiffre d’Affaires de 60 millions d’Euros et compte parmi ses 400 clients actifs des grands comptes internationaux, nationaux et régionaux. Avec près de 1000 collaborateurs, Umanis est implanté à Aix en Provence, Lille, Lyon, Metz, Nantes, Paris, Pau, Toulouse, Tours. Reconnu pour son expertise technologique et fonctionnelle, le Groupe Umanis est partenaire des plus grands éditeurs de logiciels du marché.



En 2007, le Groupe Umanis a réalisé une croissance organique de 25,6 %.