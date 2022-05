Olivier LESNE

J'ai suivi un cursus de formation à double compétence technique et commerciale. Un DUT Génie Chimique/Génie des Procédés à l'Université Paul Sabatier Toulouse III, complété par un Master Niveau I en École supérieure de commerce à l'IFAG de Toulouse.



J'occupe la fonction de cadre commercial en France depuis fin 2006. Nourri par une passion indéfectible des sciences et particulièrement de la chimie et la physique , je m’accompli depuis plus de 10 ans au contact du monde scientifique et technique , grâce à mes clients et prospects.



Mes compétences :

Prospection commerciale

Négociation

Appels d'offres privés et publics

Marketing opérationnel

Management transversal

Marketing stratégique

Suivi clients

Chimie analytique

Culture scientifique et technique

CRM

ERP SAP

Développement commercial

Assertivité

Fédérer Equipe

Savoir faire organisationnel

Étude de marché

Déléguer et Organiser

Pugnacité

Marché Finance

Économie

Clientèle Laboratoire & Recherche

Clientèle Industrielle

ISO 17025

gaz

Instrumentation procédés

Mécanique des fluides

Thermodynamique

Mise en œuvre de gaz haute pureté

Culture Cellulaire

Génie chimique -Génie procédés

Chimie Organique & inorganique

Fermentation aérobie & anaérobie

Filtration par membranes

Filtration des gaz purs

Mise en œuvre des gaz purs & industriels

Sciences & Techniques analytiques

ICP MS et Optique

CPG et Techniques Séparatives

Mélanges des gaz

Connexions & raccords gaz

Recherche Scientifique

Mesures physiques

Approche commerciale grands comptes

Techniques de ventes CAP/SONCAS

Cryogénie, basses