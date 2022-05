Olivier LETORT

IDEUZO est née d’un constat simple :

Face aux problématiques de recrutement rencontrées par les entreprises dans son cycle de vie (pénurie de candidats dans certains secteurs d’activités, turn-over, départ des seniors,…), les sociétés doivent chercher de nouvelles solutions en matière de sourcing sur Internet et faire preuve d’imagination dans leurs actions de recrutement.



Pour faire face à ce constat, IDEUZO propose aux décideurs et aux membres de la fonction du personnel, aux cabinets de recrutement et aux agences de travail temporaire d'optimiser leurs budgets en choisissant des actions ciblées et adaptées aux profils recherchés sur les supports Internet.



Pour attirer, rassurer et fidéliser nos clients, IDEUZO défend des valeurs fortes qui sont : proximité - écoute - réactivité - indépendance - suivi qualité



J'anime également un hub sur viadeo concernant l'emploi des seniors

http://www.viadeo.com/hub/affichehub/?hubId=0021tjnh0lhf2htc



