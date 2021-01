Jérôme LECHAT

J'ai intégré CAP Gemini Exploitation en septembre 1997, pour travailler sur les grands systèmes Mainframe dans le cadre des futurs passages à l'an 2000 et à l'euro.

Ces missions de longue durée dans le secteur Banque-Assurances m'ont permis d'évoluer progressivement vers un poste d'Ingénieur de production gros systèmes Mainframe.

À partir de 2007, j'ai souhaité m'orienter vers la gestion de projet et le management...

J'ai donc notamment effectuer des missions de Service Manager (pour Pôle Emploi en 2007/2008), chef de projet technique (pour SNCF-Voyages en 2009/2010) ou encore responsable de compte adjoint (pour La Poste DISFE en 2011/2012).

J'ai ensuite pris la décision de suivre par le biais d'un Fongécif la formation DUTIL "Chef de projet logiciels & réseaux" de Polytech Nantes, qui m'a permis de valider un diplôme de niveau II (Bac+4) en gestion de projet et actualiser mes compétences techniques (tel que le Cloud, la téléphonie IP ou encore les bases de données Oracle)

Depuis septembre 2013, j'occupe le poste de coordinateur transverse en charge du suivi des incidents (Incident Manager) au sein d'un centre de services Sogeti basé à Niort, pour le compte de la MAIF.



Mes compétences :

Gestion de projet

Respect des engagements

Gestion d'incidents

Gestion de la relation client

ITIL Foundation V3

Management

Ingénierie