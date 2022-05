Olivier LETOURNEUR

Chef d'équipe (10 ingénieurs chargés d'affaires et 2 techniciens à ce jour) et direction technique d'un servince intervenant dans les domaines de l'ingénierie acoustique et vibratoire du bâtiment, de la sonorisation, de la Recherche et Développement en acoustique (développement de logiciels au sein du Groupe Gamba et prestations de R&D) et de la formation en acoustique (acoustique du bâtiment, sonorisation, logiciels du Groupe Gamba).



Chef de projet dans les domaines de l'acoustique du bâtiment, l'acoustique des salles, la sonorisation et les vibrations.



Enseignant vacataire en acoustique dans l'enseignement supérieur.



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Sonorisation

Vibrations

Acoustique des salles

Acoustique du bâtiment