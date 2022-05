Quentin GRAVELIER

Diplômé comme technicien supérieur en mesure physique pour l’industrie et le laboratoire (BTS TPIL) et comme technicien en électroacoustique et acoustique environnementale (LP EAE), j’ai travaillé 3 ans au sein d'un bureau d'études et de recherche, spécialisé dans les mesures environnementales et industrielles, en acoustique et vibration.

Je suis actuellement à un poste d'assistant ingénieur en épitaxie par jet moléculaire, au sein de l'équipe TEAM, du LAAS-CNRS.



Après une expérience professionnelle variée, sur le terrain pour des entreprises privées, comme en laboratoire de recherche publique, je reste aujourd'hui ouvert à toutes opportunités d'enrichir mes connaissances professionnelles.



Mes compétences :

Mécanique

ATEX

Métrologie

Relevés de mesure

Mécanique des fluides

Sauveteur secouriste du travail

Thermique

Acoustique

Relations sociales

Autonomie professionnelle

Electronique

Organisation du travail

Traitement de données

Analyse vibratoire

Physique