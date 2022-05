Olivier LEUBA

J’aurai 50 ans en août 2009. Jusqu’en été 2008, je travaillais à 50%, utilisant mes « autres » 50% pour me reposer et récupérer. Chaque effort physique signifiait douleurs et plusieurs journées de récupération. Il faut vous dire que je souffre d'une polyneuropathie de Charcot-Marie Tooth de type axonal. La fatigue est un effet secondaire de cette maladie.



C’est un de mes fils, Quentin, qui nous a parlé des produits Herbalife fin juin 2008. J’étais méfiant. Droguiste de formation, je me méfie de tout produit « miracle » et de mode. Mais lorsque Quentin m’a dit que je pouvais perdre du poids en continuant à manger ce que j’aime, je lui ai pris un programme. Annie, ma femme, a décidé de prendre aussi les produits pour m’encourager bien qu’elle n’ait pas de problème de poids, elle !



Nous avons donc commencé en juillet 2008. Résultats : j’ai perdu 13 kilos en 4 mois. Mais surtout, j’ai rapidement retrouvé une énergie incroyable ! Depuis août 2008, je ne me repose plus l’après midi. Je peux tondre mon gazon sans une douleur. J’ai même repris le vélo et l’hiver 2008-2009 le ski, sports que je n’avais plus pratiqué depuis 15 ans. Sans douleur musculaire avec une récupération qui maintenant se compte en heure, plus en jour !



Et pour Annie ? Plus de migraine (elle avait un à deux épisodes mensuel) un meilleur sommeil et une meilleure forme.



Au vu de ces résultats, Annie et moi avons décidés de devenir distributeurs indépendants Herbalife. Nous aidons ainsi les gens, d’une part à avoir une meilleure forme, un meilleur bien-être et d’autre part à accéder à une activité commerciale gratifiante et bien rémunérée.



