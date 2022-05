Olivier LEBAS

Le Bélier est une Fonderie Aluminium produisant des pièces pour l'industrie automobile, avec une implantation mondiale (3000p).

Je suis responsable du centre de production usinage composé de 60 personnes. L'atelier produit 7/7j plus d'un million de pièces par an. Je manage les équipes production, maintenance, méthode, logistique (intégrée) et qualité.

J'ai aussi en charge le déploiement de l'amélioration continue (5S, TPM, VSM, Hoshin, SMED, Management Visuel, etc.).

Mes précédentes fonctions dans le domaine de la Qualité complètent mon expérience dans l'industrie.



Mes compétences :

Amélioration Continue

Audit

audit Management

Automobile

Gestion de projet

Industrie automobile

Management

Management de projet

Management qualité

Production

Qualité