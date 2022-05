Olivier LEULIER

• Directeur Artistique Sénior en édition et design graphique.

• Directeur Artistique pour diverses agences de communication

• Analyse des tendances, recherches chromiques, graphiques et typographiques.

• Mise en place d'outils de communication.

• Gestion et contrôle de la chaine graphique.

• Gestion des contraintes liées aux budgets, au Développement Durable et l'environnement

• Suivi de fabrication et suivi avec le ou les client(s).



Mes compétences :

Création

Création graphique

Développement durable

Édition

Typographie