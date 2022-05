Olivier LEVALOIS

Aprés une formation dans le domaine de l'eau et de l'environnement ma carrière a oscillé entre privé et public avec une préférence pour les collectivités de part la diversité des métiers, des profils et des opportunités que l'on peut y rencontrer. J'ai choisi aujourd'hui de poursuivre mon expérience dans la gestion de projets,l'urbanisme et l'aménagement économique.



Mes compétences :

Architecture

Environnement

Management

Ressources humaines

Stratégie

Technique

Voirie