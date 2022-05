Avec 6 ans d' expérience dans le marketing pharmaceutique, en Fŕance et à l'international, j´occupe aujourd´hui un poste de responsable marketing au sein de Lundbeck France.

Je gère à ce titre la promotion de deux produits éthiques sur les marchés Ville et Hôpital, et manage un chef de produit.



E-mail : ludovic.samson@gmail.com

Tel : +33 6 03 19 46 73



Mes compétences :

Pharmacie

Santé

Créativité

Marketing

Management

Industrie pharmaceutique