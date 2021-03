Olivier LEVEQUE

VIDEASTE/PHOTOGRAPHE/FORMATEUR



Je suis concepteur réalisateur de projets audio-visuels.

Culturels, Evènementiels, Institutionnels

Pour les collectivités locales et territoriales, les associations, les PME



Réalisé pour la MEDIATHEQUE DE BOURGES

Inauguration exposition Jean Louis Boncoeur

- Prise de vues en multi caméra l’interview de monsieur le Maire + captation du son

- Dynamisation visuelle des éléments fixes de l’exposition (vitrines, objets)

- Insert et animation des illustrations

Centenaire du GRAND MEAULNES :Expo ALAIN FOURNIER

- Interview in situ des organisateurs de l’exposition

- Mise en scène (éclairage, décoration du cadre)

- Construction narrative, recherche d’éléments d’archives

- Animation motion design (générique, logo)



Réalisé pour le diocèse de Quimper et Léon

L’église Ste Croix « les pierres qui chantent »

- Réalisation d’un film sur support DVD destiné à la revente



Réalisé pour des Collectivités Locales et Territoriales

Reportage ESSONNE PROPRE

- Prises de vues en caméra stabilisée (steadycam)

- Interview

La Belle des Bois (inauguration sculpture pour le CG de l’Essonne)

- Prises de vues caméra embarquée

- Prises de vues 8 m de haut



Réalisé pour des associations, pour des offices du tourisme

Logo 3 D pour génériques (Alfa Roméo, TTT, sultanat d’Oman)



Mon cursus



- De formation Ecole de Commerce

- 25 ans dans la grande distribution, point de vente et centrales d’achats

(acheteur, chef de produit, trade marketer, marketing) chez Carrefour, Intermarché, Sport 2000, Giropharm

- expérience de formateur

- 10 ans dans le multimédia, formation monteur /graphiste Vidéo à l’AFPA



Mes « plus produit »



- Une solide connaissance des entreprises commerciales ou artisanales, du milieu de la grande distribution, des milieux associatifs ou des collectivités me permettent de cerner les besoins du marché au plus près et d’être en mesure d’y répondre sur le fond. (Analyse de l’objectif et proposition de scénario indispensable même pour des métrages de quelques minutes

- Une expérience professionnelle qui m’a conduit à négocier avec des directions générales ou marketing de grands groupe de distribution, de marques de sport ou de laboratoires pharmaceutiques : expérience relationnelle indispensable pour construire un projet avec un responsable dirigeant quelque soit la taille de la structure.

- Une compétence dans le multimédia et un équipement professionnel qui me permettent de réaliser un film en HD à la demande et de m’adapter aux exigences du sujet (caméra embarquée sur véhicule, prises de vues spécifiques, prises de vues en roller, vues de haut)

- Un matériel à la hauteur des besoins (3 caméras hd, steady cam, grue, drone, perche de 8m, éclairage, matériel de prise de son)

- Une offre de service complémentaire (photo et vidéo en basses lumières)

- Plusieurs modules de formation spécifiques (la photo et la vidéo pour les entreprises commerciales, les entreprises artisanales, les collectivités



Je suis basé dans l’Essonne et dans le Cher et je travaille essentiellement sur la moitié Nord de La France, sur les axes Bourges - Lille - Quimper - Metz



détail sur mes sites

www.lesfilmsdelerable.fr

http://filmdelerable.wix.com/photosdelerable





Mes compétences :

Formation

Prises de vues vidéo

Montage vidéo

Trade marketing

Motion design