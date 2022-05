Olivier LEVEQUE

Les enjeux environnementaux et les bonnes pratiques réglementaires de transport et de gestion des déchets font partie de mes préoccupations quotidiennes tout en respectant la politique commerciale du groupe.



Compétences :



- Maitrise des techniques spécifiques au secteur et au produit (adaptabilité).

- Maitrise de l’entretien de vente, technique de découverte des besoins, traitement des objections et réclamations.

- Démarchage, négociation, devis, vente et facturation.

- Maitrise des logiciels WORD et EXCEL.



Qualités :



- Aisance relationnelle, sens de l’organisation, écoute, esprit d'équipe et d’analyse, pugnacité, rigueur et autonomie, respect des consignes et de ma hiérarchie.



