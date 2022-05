Olivier LÉVÊQUE

Après quelques années en temps que conducteur « Grand Tourisme » et quelques années prospères dans la vente de services aux particuliers : j'ai pu exploiter mon sens relationnel face à des clients de plus en plus exigeants.



Mon poste actuel consiste à faire ses preuves à chaque départ et offrir des prestations haut de gamme et sur mesure. Ma nature attentive, disponible et mon sens de l'adaptation naturelle m’ont permis d’avoir un excellent retour de satisfaction client.



Ce savoir être m’a aussi servi dans la vente haut de gamme en « one shot » dans un secteur très concurrentiel. Après évaluations précises des besoins et désirs des particuliers, la création de leur projet m’a permis de réaliser un chiffre d’affaire en constante évolution.







Mes compétences :

Aisance relationnelle

Sens des responsabilités et de l'organisation

Personnalité de terrain

2 expériences réussies à l'obtention d'une certifi

1 expérience réussie en vente "one shot"