Olivier LEVIN

Bonjour,



J'ai de l'expérience dans le domaine commercial, particulièrement avec la vente sur Ebay a partir de l'Allemagne. Ai vendu des produits techniques tels que: stores électriques, écran de home-cinema, pistolet a peinture ou des pièces auto neuves vers le particuliers.

J'étais en charge des traductions, de la vente, du SAV et d'organiser les livraisons et aussi de vérifier les paiements.



D'autres expériences commerciales plus classiques de ventes de vins chez le particulier Allemand sont a mon actif, ou encore des expériences de B2B dans le domaine de portails à thèmes ou dans l'assurance en France.